Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я бы Кукуяну больше не давал судить никогда». Гурцкая — о матче «Зенит» — «Динамо» Мх

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал работу арбитра Павла Кукуяна в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» махачкалинским «Динамо» (1:0). Единственный гол в игре сине-бело-голубые забили с пенальти, ошибочность назначения которого признал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
18 марта 2026, среда. 18:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Дуран – 45+8'    

«Честно, я бы после этого матча Кукуяну больше не давал судить никогда. У него было неудачное судейство в этом году несколько раз. Плюс у него было неудачное судейство на VAR.

Если бы это было в 1990-х годах или в начале 2000-х, неплохо было бы проверить последние переводы на счёт Кукуяна. Сейчас это сделать невозможно. Такие пенальти, не знаю, в кошмарном сне даже не ставили в договорных матчах», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android