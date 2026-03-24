«Я бы Кукуяну больше не давал судить никогда». Гурцкая — о матче «Зенит» — «Динамо» Мх

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал работу арбитра Павла Кукуяна в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Зенитом» махачкалинским «Динамо» (1:0). Единственный гол в игре сине-бело-голубые забили с пенальти, ошибочность назначения которого признал руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

«Честно, я бы после этого матча Кукуяну больше не давал судить никогда. У него было неудачное судейство в этом году несколько раз. Плюс у него было неудачное судейство на VAR.

Если бы это было в 1990-х годах или в начале 2000-х, неплохо было бы проверить последние переводы на счёт Кукуяна. Сейчас это сделать невозможно. Такие пенальти, не знаю, в кошмарном сне даже не ставили в договорных матчах», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»