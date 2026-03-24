Защитник «Зенита» Нино: думаю, в Бразилии много людей, интересующихся русской литературой

Защитник «Зенита» Нино: думаю, в Бразилии много людей, интересующихся русской литературой
Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино рассказал о своих успехах в освоении русской литературы.

— Мы знаем, что ты прекрасно знаком с классической русской литературой в переводах на португальский. Был ли уже опыт её чтения на русском?
— Нет, пока не было. Как я уже говорил в других интервью, стараюсь больше читать на русском, но решил начать с более простого языка. Больше ориентированного на спорт. Так что у меня ещё не было такого опыта. Думаю, в Бразилии много людей, интересующихся русской литературой, которые учат язык, чтобы читать её в оригинале. Но я пока до этого не дошёл.

— Два года назад ты планировал взяться за «Войну и мир». Взялся?
— Нет, в итоге так и не смог. Изучение языка требует определённого постоянства. Поэтому нельзя сегодня учить пять часов, а завтра ничего не делать. Нужно учиться понемногу каждый день. Это самый эффективный способ обучения. Кроме того, стараюсь регулярно читать Библию и заниматься теологическими исследованиями. Поэтому времени остаётся мало. Читаю художественную литературу больше в выходные или во время каникул. Но в последнем отпуске я провёл много времени с семьёй в Бразилии, поэтому было не до чтения, — сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Нино назвал факторы, помогающие ему в изучении русского языка
