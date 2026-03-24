Защитник «Зенита» Нино назвал любимого русского писателя

Защитник «Зенита» Нино назвал любимого русского писателя
Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино высказался о своём любимом русском писателе.

— Кто из русских писателей созвучен тебе больше других?
— Думаю, что Толстой, главным образом потому, что он был для меня первым. Первым, кого мне порекомендовали, первым, с кем познакомился. И я проникся к нему особой симпатией. Так что назову его.

Мне очень нравится то, как он размышляет о бытии. Он пережил попытку самоубийства, после чего его жизнь изменилась. В том числе благодаря вере. Так что у нас есть кое-что общее. Жизнь, изменённая верой. Его размышления, о чём я говорил, приводят к тому же выводу, что и у Соломона. А именно, что мы часто живём, гоняясь за иллюзией. Поэтому считаю, его мысли очень близки к тому, во что я верю, к тому, о чём говорит Библия. И это, пожалуй, было главной причиной, по которой я сблизился с ним. Стал больше общаться с ним через чтение, — сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».

Комментарии
