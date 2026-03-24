«Бонжур». Сборная России показала встречу Сафонова и Головина

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале опубликовала совместную фотографию вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и полузащитника «Монако» Александра Головина. Оба футболиста прибыли в расположение национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Бонжур. Четвёртая встреча за месяц для наших парней», — написала пресс-служба сборной России.

Фото: Российский футбольный союз

За последний месяц «ПСЖ» и «Монако» два раза встречались в Лиге чемпионов и один раз — в Лиге 1. Однако Головин пропустил ответную игру раунда плей-офф Лиги чемпионов из-за красной карточки в первой встрече.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

