«Бонжур». Сборная России показала встречу Сафонова и Головина

«Бонжур». Сборная России показала встречу Сафонова и Головина
Пресс-служба сборной России в телеграм-канале опубликовала совместную фотографию вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и полузащитника «Монако» Александра Головина. Оба футболиста прибыли в расположение национальной команды на мартовский учебно-тренировочный сбор.

«Бонжур. Четвёртая встреча за месяц для наших парней», — написала пресс-служба сборной России.

За последний месяц «ПСЖ» и «Монако» два раза встречались в Лиге чемпионов и один раз — в Лиге 1. Однако Головин пропустил ответную игру раунда плей-офф Лиги чемпионов из-за красной карточки в первой встрече.

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

