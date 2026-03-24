Гурцкая — о Соболеве: можно ему помочь в Мариинку на курсы ходить? Чтобы лучше симулировал

Гурцкая — о Соболеве: можно ему помочь в Мариинку на курсы ходить? Чтобы лучше симулировал
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о падении форварда «Зенита» Александра Соболева в штрафной площади «Динамо» на 10-й минуте матча 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги после контакта с защитником Николасом Маричалем. Арбитр Сергей Иванов не стал назначать пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Он же всё-таки не питерский. Можно ему как-то помочь в Мариинку на курсы ходить? Чтобы он лучше симулировал. Какой это может быть пенальти? Даже если он ему положил на морду руку, никак не мешает бороться за мяч.

Соболев в какой-то момент видит, что он не добирается до мяча, он уже всё, стал симулировать. Просто Соболев же вообще лёжа в футбол играет. Он же больше лежит, чем играет. Я бы вообще на нём пенальти не давал никогда. Потому что судьи ошибутся всего один раз из 100», – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

«Мяч прилетел в Маркиньоса от своего, это не пенальти «Спартаку». Судейство 22-го тура РПЛ
