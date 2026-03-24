Защитник «Зенита» Нино рассказал о любимых книгах, написанных на русском языке

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино рассказал о своих любимых книгах, написанных на русском языке.

«Возможно, немного ошибаюсь в переводе, но это «Исповедь» Толстого. Вообще я остановлюсь на двух его книгах. Одна из них — «Исповедь», а другая… Я забыл название, небольшая книга, очень небольшая… Вспомнил: «Сколько человеку земли нужно?» (в оригинале книга называется «Много ли человеку земли нужно?». — Прим. «Чемпионата»). Думаю, так она переведена на португальский. «Исповедь» — это в основном его рассказ о своей жизни, о том, как он пытался покончить с собой, как он описывает свою жизнь в тот период. Это очень интересно.

А «Много ли человеку земли нужно?» — это книга, в которой он рассказывает историю одного человека и делает это потрясающе. Я кратко перескажу. Он рассказывает историю о человеке, у которого был небольшой участок земли, и который много работал, потому что его мечтой было купить соседний участок, что был немного больше.

Он тратил часы, дни, годы своей жизни, посвящая себя этому. И ему удалось купить больший участок, но он понял, если бы у него было ещё чуть больше земли, было бы больше скота, тогда он был бы богаче и счастливее. Поэтому он посвящает годы своей жизни покупке ещё большего участка земли.

И этот цикл повторяется, пока ему не говорят: «У тебя есть один день, чтобы пройти пешком по всей земле, которую ты хочешь. И вся земля, которую ты пройдёшь, будет твоей. Если ты не вернёшься до захода солнца, умрёшь». И этот человек, охваченный желанием иметь всё больше и больше земли, идёт, идёт, идёт и хочет так много земли, что забывает о заходе солнца. Приходит поздно и умирает.

И вывод книги заключается в том, что такова иногда наша жизнь. Мы гонимся за большей землёй, никогда не довольствуемся тем, что имеем, в этой гонке теряем из виду столько других вещей, что в конце концов умираем из-за этого. Поэтому помню, когда прочитал эту книгу, стал много думать. И я порекомендовал её своим друзьям из «Флуминенсе», где играл в то время. Это действительно особенная книга», — сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».