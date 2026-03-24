Защитник «Барселоны» Кунде: Педри — мой любимый футболист. Он просто великолепен

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде назвал полузащитника каталонского клуба Педри гениальным футболистом.

«Педри — мой любимый футболист. Он просто великолепен. Честно говоря, это один из тех игроков, которые действуют на другом уровне. Даже то, что он делает на тренировках и во всём остальном… Это, на самом деле, его врождённая техника. Он может разворачиваться вправо или влево, играть как правой, так и левой ногой, у него невероятное видение игры, он способен на многое.

Есть ещё один аспект, которому, как мне кажется, уделяется недостаточно внимания: его работа в обороне. Педри — игрок, который постоянно бегает… [В обороне] он отбирает мяч… В прошлом году был лидером по отборам мяча в Европе.

За матч он пробегает около 12 км, при этом ему приходится отбирать мяч, продвигать команду вперёд, раздавать пасы и прорывать оборону соперника. Педри — просто гениальный игрок, поистине гениальный футболист», — приводит слова Кунде Barca News в социальной сети Х.