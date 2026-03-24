COPE подтвердил, что «Реал» обследовал не то колено у Мбаппе

COPE подтвердил, что «Реал» обследовал не то колено у Мбаппе
В мадридском «Реале» допустили ошибку при постановке первоначального диагноза во время осмотра колена нападающего Килиана Мбаппе. Вместо осмотра левого колена врачи «Королевского клуба» обследовали правое колено французского форварда. Об этом сообщает журналист COPE Мигель Анхель Диас.

Диас подтвердил информацию об ошибке медицинского штаба «сливочных», о которой ранее сообщил журналист Даниэль Риоло.

Напомним, ранее Риоло также заявил о недовольстве и злости Мбаппе, когда футболист узнал, что врачи «Реала» неверно провели обследование.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и шестью результативными передачами.

