Представители Олисе сообщили условие возможного перехода вингера в «Ливерпуль» — indykalia

Представители крайнего нападающего «Баварии» Майкла Олисе проинформировали «Ливерпуль», что для осуществления потенциального перехода вингера необходимо, чтобы мерсисайдцы квалифицировались в Лигу чемпионов на грядущий сезон. Об этом сообщает indykalia News на странице в социальной сети X.

Ранее указанный источник сообщал о запланированном присутствии семьи Олисе на матче «Ливерпуля» с «Брайтоном» в 31-м туре чемпионата Англии, который состоялся в субботу, 21 марта. В этой встрече мерсисайдцы уступили со счётом 1:2.

После 31 матча АПЛ «красные» набрали 49 очков и занимают пятое место.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и 27 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

