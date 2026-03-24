Непомнящий: Вагнер Лав — человек-праздник, он олицетворял бразильский футбол

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на решение бывшего форварда московского ЦСКА и сборной Бразилии Вагнера Лава завершить карьеру.

«Я отношусь к тем, кто считает Вагнера Лава одним из сильнейших легионеров в наше время. Он олицетворял бразильский футбол — вечно хорошее настроение, всегда было приятно смотреть, как он ведёт себя на поле. По-футбольному Вагнер Лав — человек-праздник.

Он правильно вёл себя в коллективе и команде. Да, как положено бразильцам, опаздывал и приезжал с лишним весом. Но всё равно его любили все, включая Гинера, которого Вагнер называл папой. Он был любимцем не только болельщиков ЦСКА. Хорошо, когда есть игроки такого уровня у нас в чемпионате», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.