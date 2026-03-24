Защитник «Зенита» Нино дал совет бразильским игрокам, изучающим русский язык

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино дал совет своим соотечественникам, желающим выучить русский язык.

«Бразильцам пожелаю прежде всего терпения. Это совершенно другой язык, очень далёкий от нашего, требующий больших усилий. Сначала для изучения алфавита, который отличается от латиницы, затем для понимания произношения каждой буквы. Например, Мантуан начал изучать русский, и я сказал ему: «Брат, наберись терпения».

И второе — думаю, что каждый бразилец, который пытается выучить русский язык, в какой-то момент приходит к мысли, что язык у него не учится, но это тоже неправда. Со временем мы учимся, прилагая усилия, посвящая себя этому и достигаем успеха. Так что главное — это терпение. Это нелегко, занимает время. Я ещё не выучил этот язык, но узнаю его всё лучше», — сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».

