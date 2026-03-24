Агент Шешко отреагировал на то, что его клиента называют «суперзапасным» в «МЮ»

Агент Элвис Басанович, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Беньямина Шешко, высказался о прозвище своего клиента, которого называют «суперзапасным».

«Если вы спросите меня об этом прозвище, оно мне не нравится. Мне гораздо больше нравится «супернападающий». Считаю, что Беньямин — превосходный форвард. В этом году он выходил в стартовом составе в 13 играх и в стольких же матчах выходил на замену. Половину своих голов он забил, выходя в старте, а вторую, когда выходил на замену. Мы видим, что он универсальный нападающий, и Беньямин по праву заслуживает звания «супернападающего», — приводит слова Басановича Daily Mail.

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провёл 26 матчей в чемпионате Англии, где отметился девятью голами и одной результативной передачей.

