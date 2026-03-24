«Правильные, красивые слова». Генич — о комментарии Талалаева после стычки в игре с ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева, который был дисквалифицирован на четыре матча Мир Российской Премьер-Лиги после удаления из-за стычки с тренерским штабом ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ, в котором калининградцы одержали победу (1:0). Ранее специалист заявил, что ради команды сделал бы это снова и принёс извинения всем, кроме армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«Андрей Викторович, возможно, стратег и подумал, если он выбьет мяч и получит дисквалификацию, это будет один матч и с «Сочи», можно обойтись без него. Дальше-то он вернётся на бровку. Кто же знал, что пойдёт заварушка и он ещё три матча получит?

Правильные, красивые слова. Его действительно можно принимать таким, какой он есть. Тем более была кредитная история такая, что они в последних матчах пропускали как раз в последние минуты. Талалаев это прекрасно понимал», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

