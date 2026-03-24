Защитник «Зенита» Нино ответил, что для него значит быть хорошим мужем и отцом

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино рассказал, что для него означает быть хорошим мужем и отцом.

«Думаю, что главное — это всегда быть рядом. Хочу, чтобы и моя жена, и мои дети, даже когда меня уже не будет, сохранили обо мне хорошие воспоминания. Чтобы моя дочь помнила, как я водил её в школу. Чтобы моя жена помнила вечера, когда мы выключали свет и смотрели сериалы, как было здорово проводить время вместе за ужином. В общем, считаю, что быть отцом и мужем — это быть рядом, быть готовым помочь в любой ситуации, уделять время и прилагать усилия. Думаю, это самое главное», — сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».