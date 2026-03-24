Луис Гарсия, которого связывали со «Спартаком», возглавил «Севилью»

Пресс-служба «Севильи» на официальном сайте проинформировала о назначении Луиса Гарсии Пласы на должность главного тренера команды. Контракт с 53-летним специалистом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Минувшей осенью СМИ сообщали о возможном назначении Гарсии на пост главного тренера московского «Спартака».

В течение карьеры испанский специалист возглавлял «Вильярреал», «Хетафе», «Алавес», «Леванте» и другие команды. До работы в «Севилье» Гарсия тренировал «Алавес» (лето 2022 года — зима 2024 года).

После 29 туров чемпионата Испании андалусийский клуб набрал 31 очко и на текущий момент занимает 15-е место.

