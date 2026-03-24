Калафьори поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Италии с Северной Ирландией

Калафьори поделился ожиданиями от предстоящего матча сборной Италии с Северной Ирландией
Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори высказался о предстоящем матче национальной команды с Северной Ирландией в полуфинале стыкового турнира за право сыграть на чемпионате мира — 2026. Встреча состоится в четверг, 26 марта, в Бергамо (Италия).

«Я в порядке, посмотрим, что будет на поле. Стараюсь наслаждаться моментом, будем двигаться день за днём, и концентрироваться на конкретном матче. Нужно готовиться к предстоящей игре так же, как и к любой другой, стараясь быть более расслабленными. Нужно быть осторожными с их стандартными положениями, они могут быть опасны. В современном футболе грань тонка, соперник может изменить ход игры. Они играют длинными пасами, нам нужно быть максимально осторожными и сосредоточенными с первой до последней минуты.

Не думаю, что у нас есть какие-либо проблемы в обороне. Когда мы пропускаем голы, это не вина только оборонительных игроков. Давайте не будем зацикливаться на прошлом, давайте будем держаться вместе в эти два дня и сосредоточимся только на этом матче. Надеюсь, что мы будем доминировать.

Мы все хотим одного и того же. Зачем усложнять себе жизнь матчем, который и так уже сложен? Давление есть, его не избежать. Мы знаем, что всё может пойти не так, но постараемся провести игру хорошо. Думаю только о том, чтобы сыграть на чемпионате мира», — приводит слова Калафьори Corriere dello Sport.

Материалы по теме
Официально
Федерико Кьеза покинул расположение сборной Италии
