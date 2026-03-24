Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси Жмырь играл за академию «Спартака» на просмотре. В академию его не зачисляли

«Спартак» не зачислил Месси Жмыря в академию клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к академии команды.

По словам собеседника «Чемпионата», скауты продолжат следить за 11-летним футболистом, но пока к команде он не присоединился. Жмырь приезжал на просмотр в клуб и сыграл в воротах, хотя ранее выступал на позиции полузащитника.

Ранее СМИ сообщали, что игрок уже зачислен в академию. Юный футболист занимался в филиале академии футбольного клуба «Краснодар». Самого Месси назвали таким именем в честь форварда сборной Аргентины Лионеля Месси. Поклонницей экс-футболиста «Барселоны» является мама Жмыря.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android