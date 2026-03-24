Защитник «Зенита» Нино рассказал, как узнал о заболевании сына

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино ответил, при каких обстоятельствах ему стало известно о заболевании сына.

— Твой сын Антонио родился с синдромом Дауна. Ты согласился поговорить об этом. Поэтому я спрошу. Как ты узнал о его диагнозе?

— Когда я проходил обследование в Бразилии, чтобы завершить трансфер в Зенит, моя жена, ещё в положении, была на УЗИ. И врач заметил, что у ребёнка нет носовой косточки. Это могло означать многое, в том числе быть признаком синдрома Дауна. Тогда мы сделали более детальное исследование, и результат пришёл в первый день, когда я прилетел в Абу-Даби к «Зениту». Меня официально представили, и именно в тот момент мы узнали диагноз.

— Что ты почувствовал в тот момент?

— Я испытал сомнения относительно будущего, каким оно будет. Но также почувствовал уверенность, потому что мы понимаем, что ничего не ускользает от внимания Господа, он властен над всем. Тогда я понял, если такова его воля для Антонио, сделаю всё, чтобы люди смотрели на моего сына, на его жизнь и видели любовь бога.

Я осознал, что это был момент, когда бог призвал меня просто любить сына таким, какой он есть. Тогда были сомнения относительно будущего, потому что мы не знали, какое лечение ему предстоит, что ему понадобится. Как будет выглядеть наша жизнь и так далее. Но всё сложилось, он растёт здоровым и весёлым, слава богу, — сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».