Спаллетти попросил «Ювентус» подписать Алисона, Бернарду и Коло Муани — GdS

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти попросил руководство клуба подписать перед грядущим сезоном вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера, полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву и нападающего «ПСЖ» Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Спаллетти хотел бы, чтобы в туринскую команду пришли футболисты с проверенным международным опытом. Кроме того, итальянский специалист настаивает на продлении контракта с 26-летним форвардом Душаном Влаховичем. Трудовое соглашение сербского нападающего заканчивается по окончании нынешнего сезона.

