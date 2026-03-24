Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Калафьори: в последние несколько месяцев общался с Гаттузо больше, чем с мамой

Калафьори: в последние несколько месяцев общался с Гаттузо больше, чем с мамой
Комментарии

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори рассказал о совместной работе с главным тренером национальной команды Дженнаро Гаттузо. В четверг, 26 марта, итальянская сборная сыграет с Северной Ирландией в полуфинале стыкового турнира за право сыграть на чемпионате мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Италия
Не начался
Северная Ирландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Очень ценю отношение тренера, в последние несколько месяцев я общался с ним больше, чем с матерью. Я немного стеснительный, но он держал меня рядом, мы ужинали в Лондоне, было приятно поговорить. Не знаю, кто оплатил счёт, но думаю, что он… Мы говорили о футболе, но и о других вещах. Буффон и Бонуччи тоже были там, это было похоже на вечер с друзьями», — приводит слова Калафьори Corriere dello Sport.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android