Калафьори: в последние несколько месяцев общался с Гаттузо больше, чем с мамой

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Италии Риккардо Калафьори рассказал о совместной работе с главным тренером национальной команды Дженнаро Гаттузо. В четверг, 26 марта, итальянская сборная сыграет с Северной Ирландией в полуфинале стыкового турнира за право сыграть на чемпионате мира — 2026.

«Очень ценю отношение тренера, в последние несколько месяцев я общался с ним больше, чем с матерью. Я немного стеснительный, но он держал меня рядом, мы ужинали в Лондоне, было приятно поговорить. Не знаю, кто оплатил счёт, но думаю, что он… Мы говорили о футболе, но и о других вещах. Буффон и Бонуччи тоже были там, это было похоже на вечер с друзьями», — приводит слова Калафьори Corriere dello Sport.