Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона

Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона
Нападающий Мохамед Салах в своём аккаунте в социальной сети объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

«Всем привет. К сожалению, этот день пришёл. Это первая часть моего прощания. Я покину «Ливерпуль» в конце сезона. Хочу начать с того, что я никогда не представлял, насколько важной частью моей жизни станут этот клуб, этот город, эти люди. «Ливерпуль» — не просто футбольный клуб, это страсть, история, дух. Не могу объяснить это словами.

Мы праздновали победы. Завоёвывали самые важные трофеи. Мы боролись вместе в самые трудные времена нашей жизни. Хочу поблагодарить всех, кто был частью этого клуба на протяжении всего моего пребывания здесь, особенно моих бывших и нынешних товарищей по команде, а также болельщиков. У меня не хватает слов — поддержка, которую вы мне оказывали в лучшие времена моей карьеры, то, что вы были рядом со мной в самые тяжёлые моменты, я никогда не забуду и всегда буду помнить», — сказал Салах в видеообращении.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период 33-летний нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

