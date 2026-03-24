Матч-центр:
Радимов — о результативности Соболева в «Зените»: это начинает меня напрягать!

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о результативности форварда команды Александра Соболева весной. После возобновления сезона нападающий забил «Балтике», «Оренбургу», «Спартаку» и московскому «Динамо». Ранее Соболев поспорил с Радимовым, что забьёт 20 мячей за сезон.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

— С таким составом, с такими игроками, которые уже многого достигли, «Зенит» всё равно станет «Зенитом», к которому мы привыкли. Это понятно. Если мы посмотрим котировки букмекеров, всё равно он главный фаворит чемпионской гонки. Так что всё было делом времени. Да, осечки бывают. Да, новые игроки, тот же Джон Джон. А вы вспомните, сколько Малком привыкал. Кстати, очень хорошо, что в игре с «Динамо» Джон Джон забил этот гол — это здорово поможет ему с адаптацией, с уверенностью. Тем более в таком матче. И забил он здорово, именно ударил головой в девятку, это было классно.

— А что творит Соболев? Уже девятый гол. И перспектива вашей победы в споре как будто всё туманнее...
— Честно говоря, это всё действительно начинает меня напрягать! (смеётся) Я посчитал, что ещё осталось восемь туров, плюс может быть ещё и три кубковых матча. А забить ему надо ещё 11 голов.

— Вроде не очень-то и много...
— Но и не мало! С другой стороны, а если дубль в каком-то матче? Когда он «Динамо» гол забил, поймал себя на мысли, что болею за «Зенит», но воскликнул: «Нет, только не он!» — сказал Радимов в интервью «РБ Спорт».

Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
