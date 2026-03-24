Владислав Радимов высказался о внутренних конфликтах в ЦСКА и упущенном чемпионстве

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал победу ЦСКА над махачкалинским «Динамо» (3:1) в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, а также высказался о проблемах армейцев в обороне и конфликтах в команде.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
21 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Кармо – 15'     2:0 Кисляк – 21'     2:1 Агаларов – 25'     3:1 Мусаев – 71'    

«[«Динамо»] Махачкала — вообще больше домашняя команда, но армейцы были хороши, особенно первые два мяча по делу, стартовый натиск, Кармо мне понравился, Кисляк вроде полегче стал. Хотя всё равно [«Динамо»] Махачкала — это другая команда на выезде, и говорить, что прямо всё у армейцев нормализовалось, я бы не стал, тем более после того, как счет стал 2:1, я бы не сказал, что махачкалинцы совсем мальчиками для битья были.

Эти проблемы в обороне у ЦСКА существуют, это их может подломить в борьбе за высокие места. Золото армейцы уже упустили, при таких «Зените» и «Краснодаре 10 очков они не отыграют. Тем более видно, что были или есть какие-то внутренние конфликты, история с Мойзесом — тому подтверждение. И гасить их надо было на предсезонке», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

