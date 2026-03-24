Нападающий «Милана» Пулишич высказался о слухах относительно своего ухода из клуба

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич отреагировал на слухи о своём возможном уходе из итальянского клуба. Ранее сообщалось о предполагаемом интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Многие спрашивают меня, что означают эти слухи, а я отвечаю: «Я даже не видел этого. Вообще не знаю». Думаю, всему своё время и место. Обычно это происходит не в разгар сезона, когда я играю в важных матчах. Сейчас не обсуждаю со своим агентом клубы и переходы куда-либо. Меня это особо не задевает. Я счастлив быть там, где нахожусь. Поэтому просто стараюсь сосредоточиться на этом», — приводит слова Пулишича Men’s Journal.