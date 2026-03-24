«Ливерпуль» сделал заявление в связи с уходом Салаха в конце сезона

«Ливерпуль» на официальном сайте выпустил заявление после того, как нападающий Мохамед Салах сообщил об уходе из клуба по окончании сезона.

«Мохамед Салах завершит свою блестящую карьеру в «Ливерпуле» по окончании сезона-2025/2026.

Нападающий достиг соглашения с «красными», которое завершит его замечательную девятилетнюю главу на «Энфилде».

Салах выразил желание как можно скорее объявить об этом болельщикам, чтобы обеспечить прозрачность в отношении своего будущего из уважения и благодарности к ним.

Приобретённый у «Ромы» летом 2017 года, игрок под 11-м номером прочно зарекомендовал себя как один из величайших футболистов в истории «Ливерпуля», помог клубу выиграть два титула Премьер-лиги, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира ФИФА, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии и два Кубка лиги, а также Суперкубок Англии.

На данный момент египтянин забил 255 голов в 435 матчах, заняв третье место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» за всю историю клуба. Он четырежды становился обладателем «Золотой бутсы» АПЛ, а также получил множество других личных наград.

Впереди ещё много матчей, и Салах сосредоточен на том, чтобы добиться наилучшего результата в этом сезоне для «Ливерпуля». Поэтому время, чтобы в полной мере отметить его наследие и достижения, настанет позже в этом году, когда он попрощается с «Энфилдом», — написано в заявлении мерсисайдцев.

