Испанский судейский комитет поддержал удаление Вальверде в матче с «Атлетико»

Комментарии

В техническом комитете судей поддержали решение арбитра Хосе Мунуэра Монтеро об удалении полузащитника мадридского «Реала» Федерико Вальверде в матче 29-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (3:2). Уругваец получил прямую красную карточку на 77-й минуте за удар сзади по ногам форварду Алексу Баэне.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

«Судья наказал его за это действие прямой красной карточкой, интерпретируя это как то, что он ударил соперника ногой, когда не мог сыграть в мяч, применив чрезмерную силу.

Судьи в комнате VAR, просмотрев кадры с разных ракурсов и с разной скоростью воспроизведения, подтвердили, что точка соприкосновения, характер действия и сила соответствуют серьёзному нарушению правил, решили не вмешиваться, учитывая, что в принятом в поле решении нет явной ошибки. С точки зрения CTA, решения, принятые и в поле, и в комнате VAR, были правильными», – приводит заявление комитета Marca.

