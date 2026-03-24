Смолов снова сыграет за «БроукБойз» в Кубке России, если клуб примет участие в турнире

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов снова готов сыграть за медиафутбольный «БроукБойз» в Фонбет Кубке России, если клуб квалифицируется в турнир. Об этом сообщил сам футболист в беседе с президентом клуба Дмитрием Егоровым.

Егоров: Надеюсь, в этом году в Кубок России выйдем, может, сыграешь опять.

Смолов: Давай, давай! Если выйдете, я готов – сразу говорю, — заявил Смолов в выпуске на YouTube-канале BetBoom Sports.

В сезоне-2025/2026 Смолов принял участие в трёх матчах Кубка России в составе «БроукБойз». В них нападающий отметился двумя голами и записал на свой счёт одну результативную передачу.