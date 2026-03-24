Все новости
«Атлетико» в соцсетях опубликовал видео со спорными решениями в пользу «Реала»

Комментарии

Мадридский «Атлетико» на странице в социальной сети X опубликовал несколько эпизодов из матча 29-го тура Ла Лиги с «Реалом» (3:2), где главный судья встречи Хосе Мунуэра Монтеро принял решения в пользу «сливочных».

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

«После двух дней пристального изучения эпизода, который был подтверждён сегодня, возникает вопрос: как дерби может закончиться всего двумя фолами? Мы разберём это для вас в нашей рубрике «Время обзора».

В одном видео показан момент удара Федерико Вальверде по Антуану Гризманну, где не было зафиксировано нарушение. «Продолжай, продолжай, это не нарушение».

В другом ролике показан эпизод с подкатом футболиста «Атлетико» под игрока «Реала», в котором судья зафиксировал фол. «Надеемся, у команды будет время проанализировать все эти действия и прояснить наши сомнения. Спасибо за сотрудничество! (Очевидно, мы сами не знаем, как это сделать)», — написано в сообщении «матрасников».

Материалы по теме
Арбелоа делает всё, чтобы остаться в «Реале». Но важнейший вызов — впереди
Арбелоа делает всё, чтобы остаться в «Реале». Но важнейший вызов — впереди

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

