«Атлетико» в соцсетях опубликовал видео со спорными решениями в пользу «Реала»

Мадридский «Атлетико» на странице в социальной сети X опубликовал несколько эпизодов из матча 29-го тура Ла Лиги с «Реалом» (3:2), где главный судья встречи Хосе Мунуэра Монтеро принял решения в пользу «сливочных».

«После двух дней пристального изучения эпизода, который был подтверждён сегодня, возникает вопрос: как дерби может закончиться всего двумя фолами? Мы разберём это для вас в нашей рубрике «Время обзора».

В одном видео показан момент удара Федерико Вальверде по Антуану Гризманну, где не было зафиксировано нарушение. «Продолжай, продолжай, это не нарушение».

В другом ролике показан эпизод с подкатом футболиста «Атлетико» под игрока «Реала», в котором судья зафиксировал фол. «Надеемся, у команды будет время проанализировать все эти действия и прояснить наши сомнения. Спасибо за сотрудничество! (Очевидно, мы сами не знаем, как это сделать)», — написано в сообщении «матрасников».

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: