Кайседо — о переходе в «Реал»: у меня контракт с «Челси», хочу стать там легендой

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо ответил на вопрос о возможном переходе в мадридский «Реал».

«У меня контракт с моим клубом, хочу стать там легендой, если даст бог. Я сосредоточен на своём клубе и хороших выступлениях», – приводит слова Кайседо El Chiringuito.

Мойсес перешёл в «Челси» из «Брайтона» в 2023 году. В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл 41 матч во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость эквадорского полузащитника составляет € 110 млн.

