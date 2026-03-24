Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Салаха высказался о будущем игрока после ухода из «Ливерпуля»

Комментарии

Агент Рами Аббас, представляющий интересы крайнего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, ответил на вопрос о будущем 33-летнего футболиста после ухода из клуба по окончании сезона, о чём было объявлено во вторник, 24 марта.

«Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто другой тоже не знает», — приводит слова Аббаса журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. За этот период нападающий принял участие в 435 матчах во всех турнирах, в которых отметился 255 голами и 122 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android