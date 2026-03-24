Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«К сожалению, от ошибок никто не застрахован». Генич — о трансферах ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о влиянии зимних трансферов на ЦСКА. Перед стартом весенней части сезона состав команды пополнили защитник Матеус Рейс, полузащитники Дмитрий Баринов и Данила Козлов, а также форвард Лусиано Гонду.

«Здесь и сейчас трансферы не сделали ЦСКА слабее. Они сделали ЦСКА, может быть, менее сыгранным, сделали команду чуть менее сбалансированной, но не слабее. К сожалению, от индивидуальных ошибок никто не застрахован.

Мы в плену наших ожиданий от того, что видели от ЦСКА зимой. В плену имён, которые пришли в ЦСКА и количества игроков. Поэтому нам кажется, что пока ЦСКА не в силу наших ожиданий выступает. Но я точно уверен, что ЦСКА стал сильнее», — сказал Генич в выпуске на RuTube-канале «Матч ТВ».

Не только провал ЦСКА. 5 вещей, которые удивили после рестарта РПЛ
