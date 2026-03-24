«Боруссия» Дортмунд близка к продлению контракта со Шлоттербеком — Моретто

«Боруссия» Дортмунд близка к продлению соглашения с защитником Нико Шлоттербеком. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто в соцсети X.

По данным источника, речь идёт о новом трудовом соглашении, срок действия которого будет рассчитан до лета 2031-го. Отмечается, что этот контракт будет включать опцию выкупа. Ранее сообщалось, что игроком активно интересуется «Реал».

В 30 матчах нынешнего клубного сезона Шлоттербек забил четыре гола и отдал две голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн. Нынешний контракт игрока с дортмундцами рассчитан до лета 2027 года.

