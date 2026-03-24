Бубнов поставил пятёрки всем игрокам «Зенита» за матч с «Динамо», кроме Дивеева

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам «Зенита» за матч 22-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:3).

По подсчётам Бубнова, подопечные Сергея Семака за игру выполнили 788 технико-тактических действий при 17% брака. Сине-бело-голубые получили оценку «пять».

При этом Бубнов поставил пятёрки всем футболистам санкт-петербургской команды, за исключением защитника Игоря Дивеева, игра которого была оценена на тройку. По подсчётам эксперта, Дивеев выполнил 67 ТТД при 27% брака.

После 22 туров РПЛ «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место. «Динамо» заработало 30 очков и располагается на девятой строчке.

