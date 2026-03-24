Ноа Ланг рассказал подробности о травме пальца, который порезал в матче с «Ливерпулем»

Полузащитник сборной Нидерландов и «Галатасарая» Ноа Ланг рассказал, что испытывает трудности в повседневной жизни из‑за травмы пальца руки, полученной во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4).

«У меня всё хорошо. Хотел зацепиться за рекламный щит, но за ним было что‑то довольно острое. Я действительно отрезал себе часть пальца, его кончик. Его пришили, и он всё ещё полностью со мной. Сейчас всё в порядке, но мне трудно играть в PlayStation и ходить в туалет. Я правша, так что есть проблема», — приводит слова Ланга Ziggo Sport.

Отмечается, что 26‑летний футболист не поможет национальной команде в товарищеском матче со сборной Норвегии, который состоится в пятницу, 27 марта, в Амстердаме.

«Галатасарай» намерен подать в суд на «Ливерпуль» после серьёзной травмы игрока в матче ЛЧ
