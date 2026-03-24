Салах покинет «Ливерпуль» свободным агентом, его уход схож с ситуацией Клоппа — Джейкобс

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах покинет клуб по окончании сезона в качестве свободного агента, несмотря на наличие действующего контракта, рассчитанного до лета 2027 года. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «красные» достигли соглашения о расторжении контракта с 33-летним футболистом аналогично тому, как это было с бывшим главным тренером команды Юргеном Клоппом, покинувшим её в 2024 году при наличии трудового соглашения до 2026 года.

Салах и «Ливерпуль» объявили о прекращении сотрудничества по окончании сезона во вторник, 24 марта. Египетский вингер играет за мерсисайдцев с 2017 года.

