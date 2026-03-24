«Это было просто невероятно». Нападающий сборной США Пулишич — о чемпионате мира — 2022

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич перед чемпионатом мира — 2026, который пройдёт в Канаде, США и Мексике, поделился воспоминаниями о мировом первенстве 2022 года. Тогда сборная США вышла из группы с Англией, Ираном и Уэльсом, а в 1/8 финала уступила команде Нидерландов.

«Это было просто невероятно. Я так много узнал о себе, о самой игре и о команде. Думаю, мы действительно отлично поработали, чтобы добиться того, чего достигли. Можем многому научиться, играя в важных матчах на выбывание с сильными командами. Но лучшие воспоминания связаны с тем, как я был в отеле вместе с ребятами, осознавая, насколько это важный момент. Это то, о чём мечтаешь с детства, находиться на чемпионате мира — это действительно невероятно. И теперь у нас есть такая возможность в своей стране, мы очень рады», — приводит слова Пулишича Men’s Journal.

