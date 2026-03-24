«Барселона» может подписать Канселу, продав Касадо «Аль-Хилялю» — MD

Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может стать ключевой фигурой в процессе перехода крайнего защитника Жоау Канселу из «Аль-Хиляля» в каталонский клуб. Саудовская команда продолжает сохранять интерес к 22-летнему футболисту, возникший в январе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые готовы подписать Канселу, арендованного у «Аль-Хиляля» зимой, на постоянной основе, если он продолжит показывать нынешний уровень игры. Сам португалец также хочет остаться в стане «блауграны». «Барселона» оценивает Касадо в € 20 млн, в то время как «Аль-Хиляль» может продать Канселу за € 15 млн.

В нынешнем сезоне Касадо принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился результативной передачей. В этом сезоне за сине-гранатовых Канселу провёл 12 матчей, где забил гол и сделал четыре ассиста.

