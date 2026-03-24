«Было бы просто невероятно!» Игрок «Бенфики» Шельдеруп — о слухах про интерес «Барселоны»

Крайний нападающий «Бенфики» Андреас Шельдеруп поделился мнением о возможном интересе к нему со стороны «Барселоны».

«Я об этом не слышал. Но было бы просто невероятно, если бы это оказалось правдой!» — приводит слова Шельдеруп Mundo Deportivo со ссылкой на TV2.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб активно ищет усиление для фланга атаки и норвежский футболист является одним из вариантов. Представители сине-гранатовых даже посетили матч португальской Примейры между «Арокой» и «Бенфикой» (1:2), чтобы вживую оценить мастерство нападающего. Контракт Шельдерупа с лиссабонцами рассчитан до лета 2028 года.