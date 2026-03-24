Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ромелу Лукаку покинул расположение сборной Бельгии

Комментарии

Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку покинул расположение сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в социальной сети Х.

Отмечается, что 32-летний футболист решил сосредоточиться на тренировках, чтобы улучшить свою физическую форму. Лукаку не полетит со сборной в США на товарищеские матчи.

В эту международную паузу Бельгия сыграет с национальными командами США и Мексики. Игры пройдут 28 марта и 1 апреля.

В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в семи матчах за «Наполи» во всех турнирах, где отметился одним голом. Футболист пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной 14 августа в товарищеском матче с «Олимпиакосом» (2:1). В нём игрок серьёзно повредил прямую мышцу левого бедра.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android