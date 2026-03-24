Нападающий «Наполи» Ромелу Лукаку покинул расположение сборной Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в социальной сети Х.

Отмечается, что 32-летний футболист решил сосредоточиться на тренировках, чтобы улучшить свою физическую форму. Лукаку не полетит со сборной в США на товарищеские матчи.

В эту международную паузу Бельгия сыграет с национальными командами США и Мексики. Игры пройдут 28 марта и 1 апреля.

В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в семи матчах за «Наполи» во всех турнирах, где отметился одним голом. Футболист пропустил большую часть сезона из-за травмы, полученной 14 августа в товарищеском матче с «Олимпиакосом» (2:1). В нём игрок серьёзно повредил прямую мышцу левого бедра.