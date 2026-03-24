Робертсон обратился к Салаху после его объявления об уходе из «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон обратился к форварду Мохамеду Салаху после объявления нападающего об уходе из клуба. Ранее египтянин сообщил, что покинет команду в конце сезона.

«Мохамед, спасибо тебе. Это были девять лучших лет нашей жизни с восхитительными воспоминаниями на поле и вне его. Приносило удовольствие смотреть и быть частью того, как ты становишься лучшим в том, что делаешь, один из лучших, кто когда-либо носил футболку «Ливерпуля».

Твои взгляды и ценности уникальны, многим людям следует брать с тебя пример. Ты движешься вперёд каждый день и требуешь большего от себя и других. Было удовольствием делить с тобой поле на протяжении стольких лет, но ещё больше — иметь возможность называть тебя другом.

Ты заслуживаешь проводы, которые соответствуют твоему статусу в «Ливерпуле». Ты величайший. Другого такого нет», — написал Робертсон на своей странице в соцсети.