Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Только Рикардо из «Динамо» получил двойку от Бубнова за игру в матче РПЛ с «Зенитом»

Только Рикардо из «Динамо» получил двойку от Бубнова за игру в матче РПЛ с «Зенитом»
Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Динамо» за матч 22-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

По подсчётам Бубнова, бело-голубые за игру выполнили 740 технико-тактических действий при 26% брака. Подопечные Ролана Гусева получили оценку «четыре».

Фото: «Коммент.Шоу»

Единственным футболистом в составе «Динамо», получившим двойку, стал защитник Дэвид Рикардо. По подсчётам Бубнова, бразильский игрок выполнил 37 ТТД при 30% брака. Рикардо провёл на поле первый тайм и был заменён в перерыве.

После 22 туров РПЛ «Динамо» заработало 30 очков и располагается на девятой строчке. «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место.

