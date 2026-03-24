Только Рикардо из «Динамо» получил двойку от Бубнова за игру в матче РПЛ с «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Динамо» за матч 22-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:3).

По подсчётам Бубнова, бело-голубые за игру выполнили 740 технико-тактических действий при 26% брака. Подопечные Ролана Гусева получили оценку «четыре».

Единственным футболистом в составе «Динамо», получившим двойку, стал защитник Дэвид Рикардо. По подсчётам Бубнова, бразильский игрок выполнил 37 ТТД при 30% брака. Рикардо провёл на поле первый тайм и был заменён в перерыве.

После 22 туров РПЛ «Динамо» заработало 30 очков и располагается на девятой строчке. «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место.

