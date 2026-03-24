Только Рикардо из «Динамо» получил двойку от Бубнова за игру в матче РПЛ с «Зенитом»
Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Динамо» за матч 22-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
По подсчётам Бубнова, бело-голубые за игру выполнили 740 технико-тактических действий при 26% брака. Подопечные Ролана Гусева получили оценку «четыре».
Единственным футболистом в составе «Динамо», получившим двойку, стал защитник Дэвид Рикардо. По подсчётам Бубнова, бразильский игрок выполнил 37 ТТД при 30% брака. Рикардо провёл на поле первый тайм и был заменён в перерыве.
После 22 туров РПЛ «Динамо» заработало 30 очков и располагается на девятой строчке. «Зенит» набрал 48 очков и занимает второе место.
Материалы по теме
Самая крупная победа «Динамо»:
