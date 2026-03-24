Матч-центр:
Хвича Кварацхелия назначен новым капитаном сборной Грузии

Форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия назначен новым капитаном сборной Грузии. Об этом сообщает официальный сайт грузинской федерации футбола. Впервые с капитанской повязкой в составе национальной команды футболист появится в первом матче 2026 года, в котором грузины сыграют со сборной Израиля. Встреча состоится в четверг, 26 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
26 марта 2026, четверг. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Израиль
Всего в текущую международную паузу Грузия проведёт две игры. Помимо Израиля, соперником команды станет сборная Литвы. Вторая игра пройдёт в воскресенье, 29 марта.

Всего Хвича Кварацхелия провёл 47 матчей в составе национальной команды. На счету 25-летнего вингера 20 забитых мячей и 10 результативных передач.

