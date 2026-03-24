«Я невероятно взволнован». Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия — о вызове в сборную Испании
Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия поделился впечатлениями от своего первого вызова в сборную Испании на ближайшие товарищеские матчи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Испания
Не начался
Сербия
31 марта 2026, вторник. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Египет
— Что значит для Жоана Гарсии возможность сесть в последний вагон поезда чемпионата мира?
— Сейчас я невероятно взволнован. Каждый игрок хочет выступать за национальную команду, а тем более в год чемпионата мира. Поэтому я безумно рад быть здесь.
— Как ты узнал о вызове в сборную?
— В тот момент я находился на тренировке «Барселоны», ко мне подошёл физиотерапевт, показал свой телефон и обнял меня, — приводит слова Гарсии AS.
Сборная Испании 27 марта сыграет с национальной командой Сербии, а 31 марта — с Египтом.
Материалы по теме
