«Я невероятно взволнован». Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия — о вызове в сборную Испании

Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия поделился впечатлениями от своего первого вызова в сборную Испании на ближайшие товарищеские матчи.

— Что значит для Жоана Гарсии возможность сесть в последний вагон поезда чемпионата мира?

— Сейчас я невероятно взволнован. Каждый игрок хочет выступать за национальную команду, а тем более в год чемпионата мира. Поэтому я безумно рад быть здесь.

— Как ты узнал о вызове в сборную?

— В тот момент я находился на тренировке «Барселоны», ко мне подошёл физиотерапевт, показал свой телефон и обнял меня, — приводит слова Гарсии AS.

Сборная Испании 27 марта сыграет с национальной командой Сербии, а 31 марта — с Египтом.