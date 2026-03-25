Экс-нутрициолог «Реала» сообщила, что врачи клуба используют ChatGPT для подбора добавок

Бывший нутрициолог мадридского «Реала» Ициар Гонсалес отреагировала на сообщения СМИ, что медицинский штаб «Королевского клуба» обследовал не то колено нападающего Килиана Мбаппе.

«Я уже говорила о подобном, но кому-то очень легко унизиться, защищая людей, которые здесь работают и с которыми хотят дружить. Хуже всего, что эти люди до сих пор в клубе. Хотя я не знаю, что хуже: эта новость [про колено Мбаппе], или что они назначают пищевые добавки с помощью бесплатного ChatGPT», — написала Гонсалес в своём аккаунте в социальной сети.

Гонсалес работала в «Реале» с сезона-2021/2022 и до августа 2025 года.

Материалы по теме
COPE подтвердил, что «Реал» обследовал не то колено у Мбаппе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
