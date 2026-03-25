«Челси» рассматривает Сеска Фабрегаса в качестве замены Росеньору — TEAMtalk

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас может сменить английского специалиста Лиама Росеньора на посту главного тренера «Челси». Как сообщает издание TEAMtalk, «синие» пристально следят за испанцем на случай, если клуб решит расстаться со нынешним тренером в конце сезона. Его прогрессивный стиль игры, основанный на владении мячом, и успехи в развитии молодых талантов привлекли внимание лондонцев.

По данным источника, Росеньор, который был назначен в январе 2025-го и подписал долгосрочный контракт до 2032 года, пользуется поддержкой руководства «Челси», которое настаивает на том, что даст ему время реализовать своё видение. Однако, если клуб не попадёт в Лигу чемпионов в сезоне-2026/2027, может произойти смена тренера.

