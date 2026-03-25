Рюдигер: я отодвинул здоровье на второй план и хотел на 100% посвятить себя «Реалу»

Защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер рассказал, почему играл на обезболивающих препаратах весь прошлый сезон. В апреле 2025 года футболист перенёс операцию в связи с частичным разрывом наружного мениска левого колена. Сообщалось, что немец принимал обезболивающие в течение восьми месяцев до этого.

– С августа-сентября 2024 года проблемы возникали практически всё время. Сейчас я наконец-то снова могу играть полноценные матчи без какого-либо физического дискомфорта. В прошлом сезоне я мог играть и даже тренироваться, только принимая обезболивающие средства. В январе мне снова стало хуже, и я понял: нужно остановиться, особенно учитывая, что летом предстоит играть на чемпионате мира. Но сейчас я восстановился на 100%.

– Вы долго прожили с дискомфортом. Чувствуете ли вы, что перешли черту?

– Я отодвинул своё здоровье на второй план и хотел на 100% посвятить себя «Реалу», потому что больше всего на свете ненавижу подводить товарищей по команде. Сделал бы я это снова? Возможно. Тем не менее после операции в 2025 году я чётко осознал, что действительно больше не могу так жить, — приводит слова Рюдигера Marca со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.