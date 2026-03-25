Вратарь сборной Испании Жоан Гарсия поделился воспоминаниями о просмотре финала ЧМ-2010

Голкипер «Барселоны» и сборной Испании Жоан Гарсия поделился воспоминаниями о просмотре финального матча чемпионата мира — 2010, по итогам которого «Фурия Роха» переиграла национальную команду Нидерландов и в последний раз на данный момент стала победителем мирового первенства.

— Где Жоан Гарсия смотрел чемпионат мира — 2010? Ты всё ещё находился в «Дамме» (команда, за которую вратарь выступал в детстве. — Прим. «Чемпионата»)?

— Нет, вроде тогда я был в «Манресе». Да, точно, мне тогда было девять лет. Смотрел ту игру дома с семьёй.

— Запечатлелся ли в твоей памяти тот сейв Касильяса, который он совершил против Роббена в финале, ведь многие его действия можно назвать чудесными?

— У меня смутные воспоминания о той игре, но я помню тот сейв Касильяса. Помню тот эпизод, но он немного размыт в памяти, — приводит слова Гарсии AS.