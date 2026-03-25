Радимов высказался об игре «Спартака» под руководством Хуана Карседо

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил игру московского «Спартака» при новом главном тренере Хуане Карседо. В 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые победили «Оренбург» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

— Литвинов опорного сыграл очень здорово и с «Динамо», и с «Оренбургом». Это его профильная позиция. Мне кажется, с ним даже легче «Спартаку» стало играть, потому что он больше играет вперёд, в отличие от Умярова. Наконец-то понёс наказание Солари, который придумал пенальти в матче в Петербурге. И думаю, тем самым тренер дает понять, что, ребята, за ошибки вы будете лишаться места в составе. Мне кажется, абсолютно правильное решение. Надо было так и с Литвиновым поступить, когда он в Сочи «привёз» пенальти. Вообще «Спартак» действительно был на голову сильнее «Оренбурга», и качество поля им абсолютно не помешало здесь показать свои лучшие качества. А гол Литвинова — вообще красавец.

— Вам не кажется, что вот эта непредсказуемость «Спартака» в плане стартового состава может стать их неким козырем на остаток сезона?
— Не думаю, что это есть хорошо, когда непредсказуемость присутствует постоянно. Всё-таки со стабильностью состава, как мы видим, и «Зенит», и «Краснодар» показывают игру лучше гораздо. Но думаю, Карседо пока просто в поиске, ему дали такой карт-бланш, чтобы он сейчас в этом году максимум поборолся за Кубок, а дальше на следующий год уже надо делать ставку на золото», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
Разгром от «Краснодара», Соболев в огне, победа «Спартака». Главные события 22-го тура РПЛ
