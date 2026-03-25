TEAMtalk: «Манчестер Юнайтед» интересны два футболиста «Монако»

Представители «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла» присутствовали на матче 27-го тура Лиги 1 между «Лионом» и «Монако» (1:2). На этой игре скауты обоих клубов особенно внимательно следили за 22-летним полузащитником монегасков Ламином Камара и 24-летним вингером Магнесом Аклиушем. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, ожидается, что в первую очередь «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» будут активно конкурировать именно за Камара. Однако подчёркивается, что несколько других команд из чемпионата Англии также следят за развитием сенегальского футболиста.

В нынешнем сезоне Камара принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Аклиуш провёл 36 матчей, где забил семь голов и сделал восемь ассистов.

Сколько стоят молодые футболисты: