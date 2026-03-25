Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Генич посоветовал Захаряну покинуть «Реал Сосьедад» и перейти в другой испанский клуб

Футбольный комментатор Константин Генич порекомендовал российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну сменить клуб.

«Проблема в том, что Арсен в тёплой ванне, всё хорошо: Бискайский залив, великолепный Сан Себастьян, потрясающий город. На данном этапе Арсену Захаряну, который не совсем вписывается в «Реал Сосьедад», нужно просто сменить обстановку. И там может пойти.

Условно, если это будет, например, «Валенсия»: прекрасный город, прекрасная инфраструктура с прекрасными возможностями. Я за то, чтобы Арсену Захаряну уйти из «Реала Сосьедад» и посмотреть, как это в другой среде ив других условиях», — сказал Генич в выпуске на RuTube-канале «Матч ТВ».

